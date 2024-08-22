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12:47, 22 августа 2024Силовые структуры

Арестованный чиновник Минобрнауки России оценил обвинения во взятке

Замглавы департамента Минобрнауки РФ Журавлев признал вину в коррупции
Начало событий в новости Названа причина ареста замглавы департамента Минобрнауки России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель главы департамента Минобрнауки России Дмитрий Журавлев полностью признал вину в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Журавлев получил незаконное денежное вознаграждение от исполнительного директора компании «КМ-ФИНАНС» Александра Евдокименко, который также дал признательные показания. В отношении него возбуждено дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Ее размер не называется.

Оба фигуранта оказывают активное содействие следствию. Их арестовали в июне, но об этом стало известно лишь сейчас, когда Минобрнауки подтвердило задержание Журавлева.

Басманный суд Москвы вынес решение о продлении срок ареста Журавлева до 4 ноября. Ему могут предъявить новые обвинения.

Он занимал пост замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук.

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      Любовь Ширижик
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