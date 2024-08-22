Российскую авиакомпанию обвинили в готовке бортовой еды в цехе с тараканами

Авиакомпанию «Ямал» уличили в готовке бортовой еды в цехе с тараканами

Российскую авиакомпанию «Ямал» уличили в готовке бортовой еды в условиях антисанитарии. Соответствующий ролик появился в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста обвинил руководство в превышении полномочий, грубости и рукоприкладстве. «Коллектива в цехе нет, каждый сам за себя. А про питание я вообще молчу: просроченные продукты, бегают тараканы, повара работают без перчаток и шапочек», — пожаловался он.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудница перевозчика бьет подчиненную. «Смотрите, какие у нас начальники, дерутся со мной», — говорит женщина, снимавшая видео.

Авиакомпания «Ямал» отреагировала на публикацию в комментариях. «По факту данного публичного сообщения авиакомпания проводит служебное расследование», — написали в пресс-службе.

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