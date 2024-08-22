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19:12, 22 августа 2024Из жизни

Рыбаки поймали гигантского морского дьявола весом 1,5 тонны

Индийским рыбакам удалось поймать гигантского морского дьявола

Фото: Norbert Probst / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Рыбакам из индийского штата Андхра-Прадеш удалось поймать гигантского морского дьявола. Об этом сообщает издание Deccan Chronicle.

Вес огромной рыбы превышал 1,5 тонны, поэтому вытащить ее на берег оказалось непросто. В конце концов ее подняли при помощи экскаватора.

Гигантские морские дьяволы, которых также называют мантами, считаются самыми крупными скатами на планете. Свое название они получили из-за длинных головных плавников, напоминающих рога.

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Морские дьяволы умеют выпрыгивать из воды на высоту до полутора метров. Длина туловища взрослых особей составляет более 4 метров. На людей морские дьяволы не нападают.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дигха, штат Западная Бенгалия, гигантский скат обогатил рыбаков. В ходе аукционных торгов стоимость рыбы достигла 100 тысяч индийских рупий.

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      Олег Парамонов
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