Гигантская редкая рыба обогатила рыбаков

В Индии рыбаки поймали ската весом 40 килограммов

В индийском городе Дигха, штат Западная Бенгалия, гигантский скат обогатил рыбаков. Об этом сообщает CNN-News18.

Редкая рыба попалась рыбакам из индийского штата Одиша, которые вели промысел с траулера в Бенгальском заливе. Они решили продать пойманного ската на рыбном аукционе в Дигхе.

Появление судна, везущего ската весом около 40 килограммов вызвало ажиотаж как среди местных жителей, так и у туристов. В ходе торгов стоимость рыбы достигла 100 тысяч индийских рупий (около 106 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Рыба весила 211 килограммов.