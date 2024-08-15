Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 15 августа 2024Из жизни

Гигантская редкая рыба обогатила рыбаков

В Индии рыбаки поймали ската весом 40 килограммов

Фото: Kinø / Unsplash

В индийском городе Дигха, штат Западная Бенгалия, гигантский скат обогатил рыбаков. Об этом сообщает CNN-News18.

Редкая рыба попалась рыбакам из индийского штата Одиша, которые вели промысел с траулера в Бенгальском заливе. Они решили продать пойманного ската на рыбном аукционе в Дигхе.

Появление судна, везущего ската весом около 40 килограммов вызвало ажиотаж как среди местных жителей, так и у туристов. В ходе торгов стоимость рыбы достигла 100 тысяч индийских рупий (около 106 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Рыба весила 211 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Кандидат в президенты США попросился на работу к Харрис

      В аэропорту города Европы приостановили полеты из-за проникновения неизвестных лиц

      Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска

      Отар Кушанашвили обвинил Харламова во лжи

      Стали известны планы Турции по закупленным у России С-400

      В России четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

      Гигантская редкая рыба обогатила рыбаков

      Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном

      Россиянам дали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше