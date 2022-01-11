Гигантскую рыбу продали на аукционе за 11 миллионов рублей

В Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (11 миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Independent.

Гигантскую 211-килограмовую рыбу, пойманную у берегов провинции Аомори, продали во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоёсу в Токио.

Покупателями огромного тунца стала сеть ресторанов Onodera Group при содействии компании Yamayuki. «Он такой пухлый — я сразу положил на него глаз, как только пришел на рынок, — рассказал представитель Onodera Group. — И качество тоже высокое». Суши, приготовленные из этой рыбы, будут подавать во всех ресторанах фирмы, причем не только в Японии, но и в Нью-Йорке и Шанхае.

Стоимость тунцов, продаваемых на новогодних аукционах в Тоёсу, сокращается третий год подряд. В прошлом за одну рыбу давали сотни миллионов иен (десятки миллионов рублей), а в 2019 году был поставлен рекорд — 278-килограммовый тихоокеанский голубой тунец был продан за 333,6 миллиона иен (217,7 миллиона рублей). Падение цен связывают с пандемией COVID-19, ударившей по японскому ресторанному бизнесу.

Ранее сообщалось, что на аукционе в рыбном порту японской префектуры Фукуи продали редкого снежного краба за рекордную сумму в 800 тысяч иен (521 тысяча рублей). Ракообразное приобрел владелец ресторана Тосиаки Накамура.