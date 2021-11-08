Владелец ресторана приобрел редкого краба за рекордную сумму в 504 тысячи рублей

На аукционе в Японии самца снежного краба продали за 800 тысяч иен

На аукционе в рыбном порту японской префектуры Фукуи продали редкого снежного краба за рекордную сумму в 800 тысяч иен (504 тысячи рублей). Об этом сообщает информагентство Kyodo News.

В субботу, 6 ноября, в Японии начался сезон ловли снежного краба. В тот же день в Фукуи состоялся аукцион, организованный властями префектуры. Во время него один из самцов краба ушел с молотка по необычно высокой цене.

Ракообразное приобрел владелец ресторана Тосиаки Накамура. «Пандемия коронавируса наконец-то утихла, и я хочу, чтобы люди знали, что с ресторанами все в порядке», — заявил он.

Власти Фукуи с 2015 года отбирают среди пойманных крабов наиболее симметричных и подходящих по весу и продают их под брендом Kiwami. В течение 12 месяцев, закончившихся 31 марта, всего 67 крабов или 0,04 процента от общего улова были сертифицированы для продажи под этой маркой.

Ранее сообщалось, что десять рыбаков из индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия, выловили 33 редкие зеленые нибеи и продали их на аукционе за огромную сумму. Рыба попалась в сети, когда рыбаки вели лов у берегов штата Одиша.