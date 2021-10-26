Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей

Рыба ростом с человека принесла богатство бедным рыбакам из Индии. Об этом сообщает издание United News of India.

Пятеро рыбаков вели лов в реке Копура, когда в их сеть попала огромная нибея, весящая 78,4 килограмма. По их утверждению, они и прежде видели крупных рыб, но впервые сумели поймать такой крупный экземпляр.

На следующий день рыбаки отвезли свой улов на оптовый рынок в Сундарбане и продали его. В ходе аукциона стоимость рыбы достигла 3,74 миллиона рупий (примерно 3,5 миллиона рублей).

Зеленая нибея — рыба семейства горбылевых. Она обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Ее также можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии.

Ранее сообщалось, что пожилой жительнице индийского штата Западная Бенгалия удалось найти мертвую нибею, по-видимому, погибшую после столкновения с судном. Ей удалось продать улов за 300 тысяч рупий.