Найденного у реки огромного моллюска продали с аукциона

В индийском штате Андхра-Прадеш нашли гигантского австралийского трубача и продали его с аукциона. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Огромного морского моллюска с раковиной ярко-оранжевого цвета нашли на берегу реки в районе села Уппада. Находка ушла с молотка за 18 тысяч рупий (17,6 тысячи рублей).
Гигантский австралийский трубач считается самым крупным брюхоногим моллюском в мире. Его масса составляет до 18 килограммов, а высота раковины может достигать 91 сантиметра. Трубачи встречаются преимущественно на севере Австралии, на востоке Индонезии и в Папуа — Новой Гвинее.
Ранее сообщалось, что испорченная мертвая рыба принесла богатство жительнице индийского штата Западная Бенгалия. Она заметила в реке огромную зеленую нибею, по-видимому, погибшую после столкновения с судном, забралась в воду, вытащила на берег и продала за 300 тысяч рупий (294 тысячи рублей).