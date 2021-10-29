Рыбаки выловили 33 редкие рыбы и продали их за миллионы рублей

В Индии 33 редкие зеленые нибеи попались в сети рыбакам и принесли им богатство

Десять рыбаков из индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия, выловили 33 редкие зеленые нибеи и продали их на аукционе за огромную сумму. Об этом сообщает cайт телеканала Kalinga TV.

Рыба попалась в сети, когда рыбаки вели лов у берегов штата Одиша. После их возвращения местные жители собрались у корабля, чтобы своими глазами увидеть щедрый улов.

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Огромные нибеи, весящие около 84 килограммов, принесли рыбакам богатство. Когда их выставили на аукцион, фармацевтическая компания из Колкаты приобрела все 33 рыбы за 10 миллионов рупий (9,4 миллиона рублей).

Зеленая нибея — рыба семейства горбылевых. Она обитает на севере Индийского и западе Тихого океанов. Ее также можно встретить в дельтах рек в Южной и Юго-Восточной Азии, в Индокитае и на севере Австралии.

Ранее сообщалось, что рыба ростом с человека принесла богатство бедным рыбакам из Индии. Пятеро рыбаков вели лов в реке Копура, когда в их сеть попала огромная нибея, весящая 78,4 килограмма.