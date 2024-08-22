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14:02, 22 августа 2024Путешествия

Самолет с 135 пассажирами получил во время полета предупреждение о бомбе на борту

Самолет Air India получил предупреждение о бомбе на борту во время полета

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Air India получил во время полета предупреждение о бомбе на борту. Об этом пишет The Hindu.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 22 августа, с лайнером, летевшим из Мумбаи в Тривандрам. Пилот передал информацию об угрозе взрыва в подразделение управления воздушным движением в пункте назначения и запросил аварийную посадку.

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В аэропорту Тривандрама объявили чрезвычайную ситуацию, а воздушное судно после посадки встретили пожарные и скорая помощь. Никто из 135 пассажиров рейса не пострадал.

Как сообщает источник, после приземления борт отправили в изоляционный отсек. Аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее россиянина оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за шутки о бомбе на борту самолета. Когда стюардесса предложила мужчине убрать его рюкзак на багажную полку, тот посмеялся и сказал: «Осторожно, может, там взрывчатка».

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      Алина Черненко
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