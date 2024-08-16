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13:32, 16 августа 2024Путешествия

Россиянин заплатит сотни тысяч рублей из-за шутки на борту самолета

В Уфе россиянина оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за фразы о бомбе в самолете

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Россиянина оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за шутки о бомбе, произнесенной на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.

41-летний житель города Ишимбай собирался лететь из Уфы в Когалым. Когда посадка завершилась, а лайнер уже находился на рулежной дорожке, стюардесса предложила пассажиру убрать его рюкзак на багажную полку. Тот посмеялся и сказал: «Осторожно, может, там взрывчатка».

Из-за этой фразы россиянина сотрудникам аэропорта и полицейским пришлось повторно досмотреть самолет, пассажиров и багаж. В суде мужчина признал вину и попросил учесть смягчающие обстоятельства. Теперь он должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

В августе шутка другого пассажира вызвала хаос в аэропорту Санкт-Петербурга. Когда мужчину попросили снять обувь во время досмотра, он заявил о взрывчатке в сапоге.

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      Мария Борисова
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