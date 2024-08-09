Шутка пассажира самолета вызвала хаос в российском аэропорту

Пассажир самолета пошутил о бомбе в сапоге и вызвал хаос в аэропорту Пулково

Пассажир самолета российской авиакомпании пошутил о бомбе в сапоге и вызвал хаос в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что россиянин должен был вылететь из авиагавани Пулково в Нижний Новгород. На пункте досмотра сотрудники службы безопасности попросили мужчину снять обувь. В ответ на это он пошутил, что спрятал в сапоге бомбу.

Аппарат досмотра немедленно перекрыли, на место были вызваны сотрудники полиции и кинологи. Обувь пассажира тщательно исследовали, но никаких взрывоопасных предметов не нашли. Несмотря на это, россиянину грозит административная ответственность.

Ранее мужчину, совравшего о бомбе в багаже жены, отправили в колонию. В результате его поступка из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа.