Крупнейший продавец нефти в мире начал резко терять доходы

Bloomberg: доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти начали резко сокращаться

Нефтяные доходы Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера, начали резко сокращаться на фоне падения цен на сырье и постепенного сокращения добычи. От максимума 2022 года они снизились в 1,5 раза. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления королевства пишет Bloomberg.

В июне они упали до самого низкого за три года уровня — 19 с небольшим миллиарда долларов, хуже ситуация была в сентябре 2021 года. Год назад на нефть приходилось более 80 процентов экспорта королевства, а сейчас — 74 процента.

Два года назад, на фоне подъема нефтяных котировок, Саудовская Аравия получила сверхдоходы, но затем начала сокращать добычу для поддержания уровня цен. В 2024 году этот процесс продолжается, но удержать цены на уровне 2022 года не выходит.

Опасения по поводу экономической активности в крупнейших экономиках мира — США, Европе и Китае — негативно сказываются на стоимости сырья. В последнее время нефть Brent вновь тестирует уровень 75 долларов за баррель. На этом фоне Саудовская Аравия пытается как можно более активно развивать ненефтяной сектор экономики, инвестируя в технологии и другие отрасли.

Ранее сообщалось, что к 2028 году Саудовская Аравия рассчитывает сократить расходы на нефтяной сектор экономики на 40 миллиардов долларов, переключив внимание на развитие возобновляемой энергетики и добычу других полезных ископаемых.