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14:40, 22 августа 2024Силовые структуры

Сбежавшего из российской колонии осужденного задержали

Сбежавший из колонии на Урале осужденный Ефремов не сопротивлялся при задержании

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области поймали осужденного Андрея Ефремова, который сбежал из колонии-поселения при ИК-43 в Ивделе. Об этом стало известно E1.

Уточняется, что мужчину нашли в поселке Старая Сама Ивдельского городского округа. Он не оказывал сопротивления при задержании.

По данным Telegram-канала Ural Mash, в день побега Ефремова, осужденного за две попытки поджечь сарай пенсионерки, отправили работать за пределы колонии. Он воспользовался отсутствием присмотра и смог уйти за 120 километров от исправительного учреждения. Мужчина должен был освободиться по УДО в январе 2025 года.

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Ивделе в среду, 21 августа. Отмечалось, что у беглеца есть характерные татуировки — буква «А» на левой кисти, жирный крест на указательном пальце, перстень на среднем мальце, знак доллара на мизинце, черный узор на левом предплечье и число «40» на шее с правой стороны.

Он сразу был объявлен в розыск.

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      Олеся Мицкевич
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