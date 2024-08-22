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19:23, 22 августа 2024Путешествия

Семеро туристов упали на частном самолете в лесу Таиланда и исчезли

Самолет Cessna с семью туристами упал в мангровом лесу Таиланда

Фото: Eddie Maloney / Wikimedia

Семеро туристов и два пилота исчезли в лесу Таиланда после авиакатастрофы. Об этом сообщает портал Asia Pacific Press.

Днем 22 августа частный самолет Cessna 208B Grand-Caravan вылетел из Бангкока и направился на остров Ко Май Си в провинции Трат. Примерно через десять минут воздушное судно перестало подавать сигнал.

Выяснилось, что лайнер упал в мангровом лесу и сгорел. По словам очевидцев, перед крушением в воздухе раздался взрыв, а обломки самолета оказались разбросаны на большой площади.

Спасатели не нашли пилотов и пассажиров рейса, только их багаж. Предположительно, они не выжили. Уточняется, что авиакатастрофа случилась в болотистой местности. Поиски продолжаются.

Ранее частный самолет «Злин-42» разбился в Ставропольском крае. Судно выполняло тренировочный полет.

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      Мария Борисова
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