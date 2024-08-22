Синод РПЦ назвал ответственного за гонения на верующих Украинской православной церкви

Синод РПЦ назвал патриарха Варфоломея ответственным за гонения на верующих УПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал патриарха Константинопольского Варфоломея ответственным за гонения верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Как следует из текста, своими «односторонними, поспешными и противными духу» действиями патриарх Варфоломей и ряд иерархов лишь усугубили церковный раскол на Украине. «Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви», — подчеркивает синод.

В РПЦ также напомнили, что Варфоломей публично одобрил уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, а также поддержал действия украинских властей, «цель которых — распятие и уничтожение канонической Церкви на Украине». Таким образом, подытожил синод, патриарх Константинопольский лично несет ответственность за преследование верующих Украинской православной церкви.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил запрет канонической УПЦ с Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава республики заявил, что «независимый народ должен быть независимым и духовно». Он также заверил, что украинское государство стремится к укреплению православия в стране.