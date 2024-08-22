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13:12, 22 августа 2024Россия

Синод РПЦ назвал ответственного за гонения на верующих Украинской православной церкви

Синод РПЦ назвал патриарха Варфоломея ответственным за гонения на верующих УПЦ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал патриарха Константинопольского Варфоломея ответственным за гонения верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Как следует из текста, своими «односторонними, поспешными и противными духу» действиями патриарх Варфоломей и ряд иерархов лишь усугубили церковный раскол на Украине. «Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви», — подчеркивает синод.

В РПЦ также напомнили, что Варфоломей публично одобрил уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, а также поддержал действия украинских властей, «цель которых — распятие и уничтожение канонической Церкви на Украине». Таким образом, подытожил синод, патриарх Константинопольский лично несет ответственность за преследование верующих Украинской православной церкви.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил запрет канонической УПЦ с Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава республики заявил, что «независимый народ должен быть независимым и духовно». Он также заверил, что украинское государство стремится к укреплению православия в стране.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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