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16:03, 22 августа 2024Забота о себе

Врач развеял мифы о распространенных проблемах со сном

Сомнолог Ильин: многие проблемы со сном не свидетельствуют о наличии болезни

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рассказал о наиболее распространенных проблемах со сном, многие из которых, по его словам, не свидетельствуют о наличии болезни. Мифы о проблемах со сном специалист развеял в разговоре с «Лентой.ру».

«Одно из самых распространенных состояний во сне — гипническая миоклония. Простыми словами, это локальное или обширное сокращение определенных групп мышц. Чаще всего это происходит при засыпании. Гипническая миоклония может сопровождаться некими зрительными картинами, обычно это ощущение падения. Это нормальное состояние, которое возникает при смене стадий сна. А во время стресса или из-за сбитого режима сна и бодрствования гипническая миоклония может случаться чаще», — объяснил специалист.

Нормальность некоторых состояний во время сна может меняться с течением жизни. Например, в детстве бруксизм — ритмичное сокращение группы жевательной мускулатуры — в основном не требует ни обследования, ни лечения. Но с возрастом это состояние должно угасать. Если этого не происходит, стоит проконсультироваться со специалистом

Николай Ильинврач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC)

Как отметил эксперт, случаи, когда ребенок периодически разговаривает во сне, обычно не требуют лечения. «Во взрослом состоянии это тоже может случаться, но, если это возникает часто или наблюдаются эпизоды ритмической активности, симптомы требуют внимания и стоит проконсультироваться со специалистом», — отметил Ильин.

Он рассказал и о другой распространенной проблеме со сном — сонном параличе. «По статистике, примерно 15 процентов людей когда-то испытывали паралич во сне. Это состояние, при котором во время пробуждения человек не может двигаться — его тело обездвижено. Сонный паралич может сопровождаться ощущением давления на грудную клетку, тяжестью дыхания и галлюцинациями. Единичные случаи подобного состояния — норма, но если паралич во сне случается часто, это может быть признаком одного из заболеваний нервной системы — нарколепсии. Оно также характеризуется повышенной сонливостью днем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Раджан заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки. Чтобы выполнить эту технику, надо выбрать произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и мысленно визуализировать их. Например, для первой буквы в слове «сон» можно выбрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок», отметил врач.

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      Кирилл Садовский
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