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17:17, 22 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о покинувших Покровск администрации и полиции города

Economist: администрация и полиция покинули подконтрольный Киеву Покровск

Фото: Thomas Peter / Reuters

Администрация Покровска и правоохранительные органы города уже эвакуировались из населенного пункта, пишет Economist.

«Покровск готовится к новому неприятному этапу войны. Областная полиция и местная администрация переехали. Закрылись два супермаркета, за ними, вероятно, последуют и другие», — пишет издание.

Как отмечают журналисты, местные жители выстраиваются в очереди у банков и пенсионных учреждений, пока еще есть возможность.

Ранее стало известно, что три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике.

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      Валентин Карант
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