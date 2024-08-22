Стало известно о покинувших Покровск администрации и полиции города

Economist: администрация и полиция покинули подконтрольный Киеву Покровск

Администрация Покровска и правоохранительные органы города уже эвакуировались из населенного пункта, пишет Economist.

«Покровск готовится к новому неприятному этапу войны. Областная полиция и местная администрация переехали. Закрылись два супермаркета, за ними, вероятно, последуют и другие», — пишет издание.

Как отмечают журналисты, местные жители выстраиваются в очереди у банков и пенсионных учреждений, пока еще есть возможность.

Ранее стало известно, что три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике.