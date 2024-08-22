Стало известно об использовании польской БТР Oncilla при атаке на Курскую область

Interia: ВСУ использовали польскую БТР Oncilla при атаке на Курскую область

Вооруженные силы Украины использовали польские легкие бронетранспортеры Oncilla при атаке на Курскую область. Об этом пишет польский портал Interia.

Отмечалось, что Варшава передала Киеву около 30 БТР такого типа. О количестве участвовавших в операции в Курской области не сообщается, но 10 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщало о поражении одной Oncilla.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams. Помимо этого, по словам Алаудинова, российские военные подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления.