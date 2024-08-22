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14:56, 22 августа 2024Силовые структуры

Таксист сбил россиянку и увез в неизвестном направлении

В Петербурге таксист сбил россиянку и увез в неизвестном направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге таксист сбил россиянку и увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария произошла на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте. Водитель такси не заметил пострадавшую и наехал на нее. После этого он вышел из машины, попытался оказать первую помощь на месте, а потом увез в неизвестном направлении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении 33-летней женщины в Королеве и вымогательстве у нее денег.

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