В Петербурге таксист сбил россиянку и увез в неизвестном направлении

В Санкт-Петербурге таксист сбил россиянку и увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария произошла на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте. Водитель такси не заметил пострадавшую и наехал на нее. После этого он вышел из машины, попытался оказать первую помощь на месте, а потом увез в неизвестном направлении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении 33-летней женщины в Королеве и вымогательстве у нее денег.