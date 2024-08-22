Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:00, 22 августа 2024Экономика

Талибы предложили российскому бизнесу инвестировать в Афганистан

Талибы предложили предпринимателям из РФ инвестировать в экономику Афганистана

Фото: Ali Kara / Reuters

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадар Ахунд предложил российским предпринимателям инвестировать в экономику Афганистана. Его цитирует ТАСС.

В ходе встречи с представителями бизнеса двух государств он отметил, что в Афганистане множество перспектив для торговли и вложений, и иностранным инвесторам стоит воспользоваться этими возможностями. Абдул Гани Барадар Ахунд напомнил, что страна богата природными ресурсами.

Материалы по теме:
Что такое «Талибан»? История движения, его особенности и идеология
Что такое «Талибан»?История движения, его особенности и идеология
29 мая 2024
ПМЭФ в 2024 году: даты, участники и программа Петербургского международного экономического форума
ПМЭФ в 2024 году:даты, участники и программа Петербургского международного экономического форума
4 июня 2024

Заместитель министра также пообещал оказать «полное содействие» участникам встречи по всем вопросам. По его словам, российские бизнесмены заинтересовались вопросом инвестиций, особенно в промышленность, и выразили желание расширить сотрудничество со своими афганскими коллегами.

В июне представители движения «Талибан» посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсудили сотрудничество с Россией в сфере исламского банкинга. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к этому инструменту было много интереса со стороны «афганских коллег». При этом есть те, кто готовы вложиться и использовать его для инвестиций в российские проекты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      Медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи

      Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

      Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

      На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

      Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

      Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

      Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше