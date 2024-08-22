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13:50, 22 августа 2024Экономика

Темпы роста экономики США при Байдене и Трампе сравнили

Темпы роста экономики США при Байдене замедлились в среднем на 0,4 п.п.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Темпы роста экономики США при президенте Джо Байдене замедлились в среднем на 0,4 процентного пункта в год по сравнению с периодом президентского срока Дональда Трампа. Такой вывод сделали аналитики РИА Новости на основе открытых данных.

По итогам четырех лет Байдена на посту главы государства экономика США в среднем вырастет на 2,2 процента, заявили эксперты, опираясь на официальные данные прошлых лет и прогноз на 2024 год Федеральной резервной системы (ФРС) США. Для сравнения, при президентстве Трампа ВВП страны увеличивался ежегодно в среднем на 2,6 процента.

При этом из анализа были исключены два года пандемии (2020-й при Трампе и 2021-й при Байдене). Тогда на фоне масштабных локдаунов экономика сначала просела на 2,2 процента, а потом показала резкий рост на 5,8 процента.

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Начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев указал, что после стремительного восстановления темпов роста ВВП в 2021 году после пандемии увеличилась и база для расчета динамики экономики следующих лет. Однако, по мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, эта разница на исследуемом временном промежутке «значимой не является». По его прогнозу, в ближайшие два года американская экономика будет прибавлять 2-2,5 процента ежегодно.

В более ранние исторические периоды, данные о которых доступны для изучения, быстрее всего ВВП США рос при президентах Линдоне Джонсоне (1963-1965 годы) и Джоне Кеннеди (1961-1963) — в среднем на 5,2 и 4,3 процента соответственно. В то же время самый сильный годовой прирост экономики был отмечен в 1984 году, при Рональде Рейгане. Наиболее скромные средние темпы роста ВВП были при Джеральде Форде (1974-1976) и Бараке Обаме (2009-2016) — 1,5 и 1,7 процента соответственно.

Ранее кандидат на пост главы государств и экс-президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить американский внешний долг, сделав это оперативно. Он уточнил, что его администрация планирует использовать для этого нефть. Трамп напомнил, что страна сейчас должна 35 триллионов долларов.

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