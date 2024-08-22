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18:26, 22 августа 2024Путешествия

Туриста нашли без признаков жизни в номере отеля на популярном курорте Европы

The Mirror: британского туриста нашли мертвым в отеле Кипра

Фото: f8grapher / Shutterstock / Fotodom

Британского туриста нашли без признаков жизни в номере отеля на популярном европейском курорте Айя-Напа на Кипре. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

По данным издания, во вторник, 20 августа, 30-летнего британца, имя которого не раскрывается, доставили в местную больницу, но врачи уже не смогли помочь ему. Полиция исключила криминальный характер произошедшего и продолжает расследование инцидента. Патологоанатом при вскрытии не обнаружил ничего подозрительного.

В конце июля другого британского туриста нашли без признаков жизни в отеле испанского Бенидорма.

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      Алина Черненко
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