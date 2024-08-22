Туриста нашли без признаков жизни в номере отеля на популярном курорте Европы

Британского туриста нашли без признаков жизни в номере отеля на популярном европейском курорте Айя-Напа на Кипре. Об этом сообщает таблоид The Mirror.
По данным издания, во вторник, 20 августа, 30-летнего британца, имя которого не раскрывается, доставили в местную больницу, но врачи уже не смогли помочь ему. Полиция исключила криминальный характер произошедшего и продолжает расследование инцидента. Патологоанатом при вскрытии не обнаружил ничего подозрительного.
В конце июля другого британского туриста нашли без признаков жизни в отеле испанского Бенидорма.