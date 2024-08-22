Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:36, 22 августа 2024Путешествия

Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

Украинская туристка сняла видео на фоне граффити «Туристы, убирайтесь домой» в Европе и разозлила местных жителей. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Daily Mail.

Запись была сделана в Барселоне, Испания, где в последние месяцы проходят массовые протесты против наплыва туристов. На видео девушка позирует на фоне одинаковых надписей в разных частях города. Подпись к ролику гласит: «Спасибо Барселоне за очень теплый прием».

В комментариях разгневанные испанские пользователи заявили, что в граффити все правильно написано. «Идите уже домой», «Это не смешно. Из-за неуважительных туристов местные жители больше не могут оставаться в своих городах», «Цены на все растут из-за массового туризма», «Места, переполненные туристами, почти непригодны для жизни», — писали юзеры.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      Медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи

      Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

      Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

      На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

      Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

      Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

      Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше