Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

Украинская туристка сняла видео на фоне граффити «Туристы, убирайтесь домой» в Европе и разозлила местных жителей. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание Daily Mail.

Запись была сделана в Барселоне, Испания, где в последние месяцы проходят массовые протесты против наплыва туристов. На видео девушка позирует на фоне одинаковых надписей в разных частях города. Подпись к ролику гласит: «Спасибо Барселоне за очень теплый прием».

В комментариях разгневанные испанские пользователи заявили, что в граффити все правильно написано. «Идите уже домой», «Это не смешно. Из-за неуважительных туристов местные жители больше не могут оставаться в своих городах», «Цены на все растут из-за массового туризма», «Места, переполненные туристами, почти непригодны для жизни», — писали юзеры.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.