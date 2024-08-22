В США заявили об уступках Трампа для России ради прекращения конфликта на Украине

Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. Такое мнение выразил сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин в беседе с РИА Новости.

По его словам, одним из условий завершения конфликта на Украине является избрание Трампа на пост главы Белого дома. Раскин отметил, что представитель Республиканской партии способен прекратить боевые действия, даже если ради этого придется пойти на уступки России.

«Несомненно, он так и сделает», — ответил Раскин на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что у США закончились боеприпасы из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим союзникам. «Мы отдали им все. Наши склады пусты», — подчеркнул кандидат в президенты США.