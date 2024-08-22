В Белоруссии понадеялись на отсутствие провокаций со стороны Украины

Вольфович: надеемся, что со стороны Украины не будет исходить провокаций

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна рассчитывает, что Украина не будет предпринимать провокаций. Его слова передает ТАСС.

«Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий», — заявил Вольфович.

По его словам, Минск нацелен на добрососедские и мирные взаимоотношения, которые будут способствовать улучшению благосостояния граждан Белоруссии и соседних стран.

Ранее стало известно, что Вольфович посетил приграничные с Украиной районы. «Александр Вольфович посещает районы, где подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах», — сообщило Минобороны республики.