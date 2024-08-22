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18:31, 22 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии понадеялись на отсутствие провокаций со стороны Украины

Вольфович: надеемся, что со стороны Украины не будет исходить провокаций

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна рассчитывает, что Украина не будет предпринимать провокаций. Его слова передает ТАСС.

«Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий», — заявил Вольфович.

По его словам, Минск нацелен на добрососедские и мирные взаимоотношения, которые будут способствовать улучшению благосостояния граждан Белоруссии и соседних стран.

Ранее стало известно, что Вольфович посетил приграничные с Украиной районы. «Александр Вольфович посещает районы, где подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах», — сообщило Минобороны республики.

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      Валентин Карант
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