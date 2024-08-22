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15:10, 22 августа 2024Мир

В ЕС заявили об экологической угрозе в Красном море из-за хуситов

Атака хуситов на нефтяной танкер Sounion угрожает экологии Красного моря

Атака йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на нефтяной греческий танкер Sounion угрожает экологии и представляет навигационную опасность в Красном море. Об этом миссия Европейского союза (ЕС) в водоеме, передает Al Jazeera.

«Перевозя 150 тысяч тонн сырой нефти, судно Sounion после атак хуситов представляет собой навигационную и экологическую опасность», — отметила миссия ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе призвали не плавать по данному маршруту, чтобы избежать ухудшения текущей экологической ситуации в Красном море и обеспечить безопасность судов.

9 августа управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщило, что хуситы атаковали британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.

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      Дарья Устьянцева
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