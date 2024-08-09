Хуситы атаковали британское судно

Британские ВМС: хуситы атаковали судно у берегов йеменского порта Моха

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании в социальной сети Х.

«Капитан сообщил о новой атаке хуситов с помощью ракеты, которая взорвалась недалеко от судна. Экипаж не пострадал, поэтому он продолжает следовать к следующему порту захода», — отмечаются в заявлении UKMTO.

Также управление дало рекомендацию другим судам проходить в этом районе с «особой осторожностью». UKMTO попросило оповещать о «любой подозрительной активности».

7 августа хуситы заявили об атаке на два американских эсминца и судно Contship Ono в Красном море. Об атакованном судне известно, что оно является контейнеровозом, идущим под флагом Либерии.