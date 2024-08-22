В Минске заявили о готовности взаимодействовать с соседями на юге и западе

Вольфович: Белоруссия готова взаимодействовать с соседями на юге и западе

Минск готов сотрудничать с соседними странами. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает Минобороны республики в Telegram.

«Мы говорим о том, что готовы работать и взаимодействовать с нашими соседями как на западе, так и на юге, исключительно на доброжелательной основе, исходя из миролюбивых и добрососедских целей, которые будут способствовать улучшению благосостояния наших граждан и граждан соседних стран», — подчеркнул Вольфович.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии также выразил надежду, что от Украины не будут исходить провокационные действия. Вместе с тем он отметил обеспеченность белорусских военных в приграничных районах «самыми современными» средствами радиоэлектронной борьбы и средствами противодействия дронам.

Ранее Вольфович заявлял о готовности Белоруссии приложить все усилия для возобновления диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Минск всегда был безопасной площадкой для переговоров.