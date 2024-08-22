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10:24, 22 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии подтвердили запрет участия оппозиции в выборах президента

В Молдавии подтвердили запрет участия блока «Победа» в выборах президента

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Молдавии Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет для оппозиционного блока «Победа» на участие в выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из лидеров блока Марина Таубер заявила, что «Победа» намерена обжаловать решение апелляционной палаты.

Ранее в Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии «Шанс». Решение огласили судьи Бельцкого суда.

До этого лидер «Победы» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в государственном терроре оппозиции. По его словам, Таубер получала угрозы расправой, а после обращения в полицию ей запретили выезжать из страны.

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      Илья Таксюр
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