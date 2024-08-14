Лидер «Победы» обвинил президента Молдавии в государственном терроре

Лидер оппозиционного блока «Победа» Шор обвинил Санду в государственном терроре

Лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в государственном терроре оппозиции. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам политика, один из лидеров оппозиционного блока депутат Марина Таубер получала угрозы расправой, а после обращения в полицию ей запретили выезжать из страны.

«Санду, никто из твоих лицемерных хозяев даже не вспомнит твоего имени, когда за все свои преступления ты будешь гнить в тюрьме. Это твой единственный исход — мы постараемся», — написал Шор.

Ранее «Победа» обжаловала в суде запрет на участие в президентских выборах 20 октября. По словам Таубер, несправедливое решение об отказе «Победе» в участии в выборах продиктовано Майей Санду.