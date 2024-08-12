В Молдавии оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на участие в выборах

Молдавский оппозиционный блок «Победа» обжаловал в суде запрет участия в выборах

В Молдавии оппозиционный блок «Победа» обжаловал в суде запрет на участие в президентских выборах 20 октября. Об этом заявила секретарь политического формирования Марина Таубер, передает ТАСС.

По ее словам, несправедливое решение об отказе участия «Победы» в выборах продиктовано главой государства Майей Санду. Она назвала это решение циничным и неправомерным и добавила, что оно было оспорено в Апелляционной палате Кишинева.

Таубер заключила, что оппозиция ждет корректного решения суда.

Ранее отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа» в президентских выборах назвали показателем страха правящей в стране партии. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский заявил, что решение ЦИК является нарушением конституции и международного права, а оппозиция намерена продолжить свою борьбу за участие в выборах.