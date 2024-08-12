Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:59, 12 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на участие в выборах

Молдавский оппозиционный блок «Победа» обжаловал в суде запрет участия в выборах

Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

В Молдавии оппозиционный блок «Победа» обжаловал в суде запрет на участие в президентских выборах 20 октября. Об этом заявила секретарь политического формирования Марина Таубер, передает ТАСС.

По ее словам, несправедливое решение об отказе участия «Победы» в выборах продиктовано главой государства Майей Санду. Она назвала это решение циничным и неправомерным и добавила, что оно было оспорено в Апелляционной палате Кишинева.

Таубер заключила, что оппозиция ждет корректного решения суда.

Ранее отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа» в президентских выборах назвали показателем страха правящей в стране партии. Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский заявил, что решение ЦИК является нарушением конституции и международного права, а оппозиция намерена продолжить свою борьбу за участие в выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      На Украине призвали к проведению более масштабной мобилизации

      Швейцария прокомментировала возможное участие России в следующем саммите по Украине

      СКР сообщил об атаках ВСУ мирного населения и гражданских объектов в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше