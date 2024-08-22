В Пентагоне разрешили Украине контрудары для защиты от атак из приграничных регионов

США позволяет Украине осуществлять контрудары по России американским оружием, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.
«Наша политика позволяет Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск», — уточнила она.
Вместе с этим Сингх добавила, что у Пентагона остаются вопросы по наступлению в Курской области.
Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина не уведомляла страну о намерении провести операцию в российском приграничном регионе. Миллер отметил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом по ситуации в Курской области, но считает действия Украины суверенным решением.