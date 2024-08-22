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23:02, 22 августа 2024Мир

В Пентагоне разрешили Украине контрудары для защиты от атак из приграничных регионов

Пентагон разрешил Украине контрудары американским оружием

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

США позволяет Украине осуществлять контрудары по России американским оружием, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

«Наша политика позволяет Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск», — уточнила она.

Вместе с этим Сингх добавила, что у Пентагона остаются вопросы по наступлению в Курской области.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина не уведомляла страну о намерении провести операцию в российском приграничном регионе. Миллер отметил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом по ситуации в Курской области, но считает действия Украины суверенным решением.

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      Сергей Грехов
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