В Пентагоне разрешили Украине контрудары для защиты от атак из приграничных регионов

Пентагон разрешил Украине контрудары американским оружием

США позволяет Украине осуществлять контрудары по России американским оружием, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

«Наша политика позволяет Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск», — уточнила она.

Вместе с этим Сингх добавила, что у Пентагона остаются вопросы по наступлению в Курской области.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина не уведомляла страну о намерении провести операцию в российском приграничном регионе. Миллер отметил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом по ситуации в Курской области, но считает действия Украины суверенным решением.