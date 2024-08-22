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10:04, 22 августа 2024Наука и техника

В России оценили значение Су-30

ОАК: истребитель Су-30 определил вектор развития Иркутского завода

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30 определил вектор развития Иркутского авиационного завода на десятилетия. Значение самолета для предприятия оценила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

«Эта программа определила вектор развития завода на несколько десятилетий и стала одним из самых успешных экспортных проектов в истории российского авиастроения. Только индийские Су-30МКИ были выпущены партией свыше 350 машин», — говорится в сообщении.

Су-30 построили на базе учебно-боевого истребителя Су-27УБ. Истребитель поколения 4+ способен нести различное вооружения для поражения наземных и воздушных целей.

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В мае российский Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами класса «воздух — воздух» Р-37М. Дальность ракеты составляет 300 километров.

В марте генеральный конструктор — заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков сообщил, что российские самолеты пройдут модернизацию с учетом полученного в ходе СВО опыта.

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      Даниил Иринин
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