69-я параллель
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14:05, 22 августа 202469-я параллель

В России сняли на видео необычное явление природы

В Усть-Алданском районе Якутии сняли на видео плавучие острова на озере

В Усть-Алданском районе Якутии заметили необычное природы — плавучие острова, расположенные на озере. Об этом, публикуя кадры, сообщает ЯСИА со ссылкой на слова местного жителя Александра Румянцева.

Мужчина рассказал, что озеро, где видны плавучие острова, называется Илимиттэ. Оно находится за рекой Алдан, уточнил он.

«В этом году наши дети сняли на фото и видео плавучие острова. На самом деле в этом озере они были всегда. При колхозе мой двоюродный дед Иосиф Румянцев поднимался на эти острова и косил руками сено. Поверхность этих островков достаточно прочная и может выдержать вес человека», — рассказал Румянцев.

Он объяснил, что ежегодно приезжает в это место, так как раньше близ озера был колхоз, где работали его бабушки и дедушки.

В Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН, комментируя природное явление сообщили, что плавучие острова образовались за счет смыкания околоводных растений. Они переплетаются между собой корнями и создают нечто вроде острова на поверхности водоема. Там могут расти мхи и некоторые цветы с мощными корневищами.

Ранее тысячи похожих на цветы ледяных кристаллов появились на реке Ясачной в селе Нелемном в Якутии. Ледяные «цветы» сняли на видео — они появляются из-за большой разницы в температуре воды и окружающего ее воздуха.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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