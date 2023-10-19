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10:47, 19 октября 202369-я параллель

Ледяные «цветы» на реке в российском регионе сняли на видео

Тысячи похожих на цветы ледяных кристаллов появились на реке в Якутии

Тысячи похожих на цветы ледяных кристаллов появились на реке Ясачная в селе Нелемном в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал «Колымские новости».

Местный житель снял уникальное природное явление на видео. На опубликованных кадрах видно, что вся поверхность скованной льдом реки покрыта множеством похожих на цветы хлопка образований.

Уточняется, что такие «цветы» появляются из-за большой разницы в температуре воды и окружающего ее воздуха. Центр изучения погоды «Фобос» уточняет, что для образования подобных кристаллов поверхность льда на воде должна быть очень тонкой, температура льда — составлять ноль градусов, а воздуха — минус 20. Кроме того, погода должна быть безветренной.

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«При благоприятных условиях на льду, у самой его поверхности, образуется слой, перенасыщенный влагой. Водяные капельки при резком охлаждении кристаллизуются и опускаются на тонкий лед», — рассказали специалисты «Фобоса».

Ранее сообщалось, что в российском нацпарке заметили редких диких оленей.

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    Марк Леонов
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