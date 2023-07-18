69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:03, 18 июля 202369-я параллель

Редких диких оленей заметили в российском нацпарке

В нацпарке «Русская Арктика» заметили аборигенных новоземельских оленей

Фото: Национальный парк «Русская Арктика»

В национальном парке «Русская Арктика» заметили особей редкого новоземельского подвида дикого северного оленя. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Занесенных в Красную книгу России оленей сфотографировали впервые в этом году. На сделанном с воздуха снимке видно семь особей необычного белого окраса. Специалисты предполагают, что число этих животных на территории парка постепенно растет и требует более пристального изучения.

Аборигенный новоземельский олень — коренной подвид, обитавший на Новой Земле. На протяжении долгого времени считалось, что эти животные ассимилировались с завезенными северными оленями и перестали существовать в первозданном виде.

В 2014 году несколько особей диких оленей заметили на мысе Желания, а в 2021 году на территории нацпарка удалось сфотографировать трех молодых самок этого вида.

Ранее на одном из крупнейших оленеводческих хозяйств Якутии захотели вывести новую породу оленей. Сейчас в республике существует четыре вида этих животных.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Количество осадков в Москве превысило четверть месячной нормы

    Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

    Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

    Россиянам назвали бесполезные средства для волос

    Врач предупредил об опасности груди большого размера

    Названы самые уязвимые перед тепловым взрывом страны

    Дональд Трамп поделился мыслями о своем скором аресте

    Подросток с полуметровым хвостом стал объектом поклонения в Индии

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости