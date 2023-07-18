Редких диких оленей заметили в российском нацпарке

В нацпарке «Русская Арктика» заметили аборигенных новоземельских оленей

В национальном парке «Русская Арктика» заметили особей редкого новоземельского подвида дикого северного оленя. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Занесенных в Красную книгу России оленей сфотографировали впервые в этом году. На сделанном с воздуха снимке видно семь особей необычного белого окраса. Специалисты предполагают, что число этих животных на территории парка постепенно растет и требует более пристального изучения.

Аборигенный новоземельский олень — коренной подвид, обитавший на Новой Земле. На протяжении долгого времени считалось, что эти животные ассимилировались с завезенными северными оленями и перестали существовать в первозданном виде.

В 2014 году несколько особей диких оленей заметили на мысе Желания, а в 2021 году на территории нацпарка удалось сфотографировать трех молодых самок этого вида.

Ранее на одном из крупнейших оленеводческих хозяйств Якутии захотели вывести новую породу оленей. Сейчас в республике существует четыре вида этих животных.