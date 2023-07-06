В российском регионе захотели вывести новый вид оленей

На предприятии в Якутии захотели вывести новый вид оленей

На одном из крупнейших оленеводческих хозяйств Якутии захотели вывести новую породу оленей. Об этом сообщает официальный информационный портал Республики Саха.

Сейчас в республике существует четыре вида этих животных. Директор оленеводческо-промыслового предприятия имени Героя Социалистического Труда Ильи Спиридонова Роман Туприн представил проект по выведению пятой, долганской породы оленей.

Администрация Анабарского района, в котором расположено предприятие, и Арктический государственный агротехнологический университет подписали соглашение о сотрудничестве в этом вопросе. В свою очередь, глава региона Айсен Николаев одобрил предложение оленевода и пообещал, что власти поддержат реализацию проекта.

Кроме того, Туприн поднял вопрос подготовки кадров для оленеводческих хозяйств. Он предложил направлять студентов профильных учебных заведений на практику в оленеводческие стада, а при награждении государственными наградами отдавать приоритет труженикам, династиями работающим в оленеводстве и скотоводстве.

Ранее сообщалось, что россияне заняли все призовые места на международном чемпионате по оленеводству. Для участия в соревнованиях в якутское село Иенгра приезжали команды из Монголии, Китая, Гренландии, Исландии и 13 оленеводческих регионов России.

