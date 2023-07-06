69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:40, 6 июля 202369-я параллель

В российском регионе захотели вывести новый вид оленей

На предприятии в Якутии захотели вывести новый вид оленей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На одном из крупнейших оленеводческих хозяйств Якутии захотели вывести новую породу оленей. Об этом сообщает официальный информационный портал Республики Саха.

Сейчас в республике существует четыре вида этих животных. Директор оленеводческо-промыслового предприятия имени Героя Социалистического Труда Ильи Спиридонова Роман Туприн представил проект по выведению пятой, долганской породы оленей.

Администрация Анабарского района, в котором расположено предприятие, и Арктический государственный агротехнологический университет подписали соглашение о сотрудничестве в этом вопросе. В свою очередь, глава региона Айсен Николаев одобрил предложение оленевода и пообещал, что власти поддержат реализацию проекта.

Материалы по теме:
«В тундре есть проблема с женщинами — их не хватает» Истории оленеводов — о жизни на Севере и схватках с медведями
«В тундре есть проблема с женщинами — их не хватает»Истории оленеводов — о жизни на Севере и схватках с медведями
26 марта 2022
«Для нас он — символ жизни» Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
«Для нас он — символ жизни»Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
27 ноября 2022

Кроме того, Туприн поднял вопрос подготовки кадров для оленеводческих хозяйств. Он предложил направлять студентов профильных учебных заведений на практику в оленеводческие стада, а при награждении государственными наградами отдавать приоритет труженикам, династиями работающим в оленеводстве и скотоводстве.

Ранее сообщалось, что россияне заняли все призовые места на международном чемпионате по оленеводству. Для участия в соревнованиях в якутское село Иенгра приезжали команды из Монголии, Китая, Гренландии, Исландии и 13 оленеводческих регионов России.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    Россиянам дали совет по валютным сбережениям

    В Петербурге закроется финское генконсульство

    Режиссер «Барби» рассказала о кастинге на роль Кена

    Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Москве

    Путин призвал чиновников «не жадничать»

    Лукашенко ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах

    Домработница Фридмана с Украины пожаловалась на заблокированные счета

    При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал человек

    Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбера Хасиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости