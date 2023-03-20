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14:31, 20 марта 202369-я параллель

Россияне заняли все призовые места на международном чемпионате по оленеводству

На первом Международном чемпионате по традиционному оленеводству победила команда Югры

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Команды из российских регионов заняли все призовые места в общем зачете первого Международного чемпионата по традиционному оленеводству, который прошел в Якутии. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Саха.

Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась 19 марта в городе Нерюнгри. В общекомандном зачете победила команда из Югры. Второе место заняли представители Ямало-Ненецкого автономного округа, третье — сборная Якутии.

В рамках церемонии вручили награды победителям соревнований по северному тройному прыжку, ловле оленей, а также призерам эстафеты, включающей бег с палкой на широких лыжах и гонки на оленьих упряжках. Кроме того, на чемпионате оценивали профессиональное мастерство участников в нескольких арктических компетенциях. Так, в конкурсе «Хозяйка чума» первое место заняла Виолетта Имамутдинова из Югры, второе и третье — жительницы Якутии Анна Колесова и Мария Нутендли.

Лучшим в компетенции «Оленевод» стал Дмитрий Волков из Арктического колледжа народов Севера Якутии, на втором месте оказался Ариан Погодаев из команды Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а замкнул тройку лидеров Артур Кызыл-Оолович Мырлаа из Тувы. В дисциплине «Эксплуатация и техническое обслуживание снегохода «Буран»» первое место занял представитель Амурской области Виктор Васильев, второе — Кирилл Курилов из Якутии, третье — житель Югры Виталий Русских.

Кроме того, был вручен специальный приз — сертификат на карабин «Тигр» — имени народного депутата Республики Саха, оленевода и охотника Арсентия Николаева. Его удостоилась участница команды из Якутии Анна Колесова.

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По словам председателя правительства Якутии Михаила Никифорова, вручавшего награды, чемпионат прошел на высоком организационном уровне. Он также рассказал, что в рамках мероприятия состоялась международная конференция по вопросам развития оленеводства, в которой приняли участие ученые из России и зарубежья. «По итогам этого форума будет принята резолюция, которую мы используем для решения вопросов развития оленеводства и улучшения жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии и в целом страны», — подчеркнул Никифоров.

Международный чемпионат по традиционному оленеводству проходил в Якутии с 15 по 19 марта. По словам главы республики Айсена Николаева, для участия в соревнованиях в село Иенгра приезжали команды из Монголии, Китая, Гренландии, Исландии и 13 оленеводческих регионов России.

В августе 2022 года в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа нашли оленевода с самой сильной шеей. Им оказался 26-летний ненец Лев Окотэтто, победивший в народных состязаниях в рамках встречи с коллегами. Участники игр также соревновались в метании тынзяна (аркана), перетягивании палки, тройных прыжках через нарты и гонках на оленьих упряжках.

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Константин Лысяков
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