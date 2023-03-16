В российском регионе стартовал международный чемпионат по оленеводству

Глава Якутии Николаев объявил о старте международного чемпионата по оленеводству

В Якутии стартовал Международный чемпионат по традиционному оленеводству. Об этом объявил глава Республики Саха Айсен Николаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, соревнования проводятся в рамках председательства России в Арктическом совете. Чемпионат проходит в селе Иенгра Нерюнгринского района республики, куда съехались команды из 13 оленеводческих регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии.

«Это не только соревнования по профессиональному мастерству, но и площадка для обмена опытом между оленеводами мира. Здесь состоится заседание Совета ассоциации "Оленеводы мира" и Международная конференция "Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике"», — подчеркнул Николаев.

Глава Якутии выразил уверенность, что проведение чемпионата станет стимулом к обсуждению проблем оленеводства и заложит основы для развития этой отрасли.

В августе 2022 года в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нашли оленевода с самой сильной шеей. Им оказался 26-летний ненец Лев Окотэтто, победивший в народных состязаниях в рамках встречи с коллегами. Участники игр также соревновались в метании тынзяна (аркана), перетягивании палки, тройных прыжках через нарты и гонках на оленьих упряжках.