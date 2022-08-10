В России нашли оленевода с самой сильной шеей

В Приуральском районе ЯНАО нашли оленевода с самой сильной шеей на народных состязаниях

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нашли оленевода с самой сильной шеей. Им оказался 26-летний ненец Лев Окотэтто, передает агентство «Север-пресс».

Российского силача удалось выявить в ходе народных состязаний, которые проходили в рамках праздничной встречи оленеводов возле сакрального горного массива Константинов Камень (Утос-Пэ). До этого Окотэтто принимал участие в соревнованиях на национальных праздниках в Салехарде и Аксарке.

Участники игр состязались в метании тынзяна (аркана), перетягивании палки, тройных прыжках через нарты и гонках на оленьих упряжках. В качестве наград они получили топоры, ножи, чайники, газовые плиты и другие призы, полезные для кочевой жизни в тундре.

Ежегодный День середины лета (Та ер яля) объединяет каслающих по тундре Приуральского района округа оленеводов: хантов, ненцев и коми. Крайний массив Полярного Урала — Константинов Камень находится на пересечении путей миграции тундровиков.

Ранее в Якутии оленевод голыми руками отбился от напавшего на него медведя. Мать пострадавшего подчеркнула, что этим летом в регионе очень много гнуса и комаров, из-за чего хищники ведут себя агрессивно.