Российский оленевод голыми руками отбился от медведя

В Якутии оленевод голыми руками отбился от напавшего на него медведя

Оленевод Григорий Баишев из Томпонского района Якутии смог голыми руками отбиться от напавшего на него медведя. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

По словам матери россиянина, инцидент произошел ночью 6 июля в отдаленной и труднодоступной местности, где из-за дождей размыло все берега, в результате чего образовались закрывающие обзор обрывы. Мужчина увидел, что из темноты на него бежит медведь, и попытался скрыться, однако поскользнулся на мелководье и упал. «Медведь схватил его за правую ногу, ниже колен, Гриша стал пинать его другой ногой, бил левой рукой, а правой кидался камнями», — рассказала женщина.

На происходящие среагировали привязанные неподалеку собаки, которые подняли громкий лай. Одна из них сорвалась и смогла отогнать от Баишева медведя, пока другие оленеводы бегали за ружьями.

Той же ночью пострадавший проконсультировался по телефону с врачом, по назначению которого он промыл раны и принял антибиотики. Мужчина получил ранения ноги и руки, однако сейчас находится в хорошем состоянии и только хромает. Эвакуация санитарным рейсом не потребовалась, так как в лагере есть все необходимые медикаменты, а врач контролирует состояние Баишева удаленно.

Мать пострадавшего подчеркнула, что этим летом в регионе очень много гнуса и комаров, из-за чего хищники ведут себя агрессивно.

Ранее бурый медведь напал на оленевода в Пуровском районе Ямала. Пострадавшего доставили в больницу с травмами тела, лица и головы, однако медикам удалось его спасти.