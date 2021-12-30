В Арктике сфотографировали редкий вид северных оленей

На территории национального парка «Русская Арктика» удалось сфотографировать аборигенных новоземельских оленей. Об этом сообщается на новостном портале «Правда Севера».

Долгое время считалось, что этот редкий подвид оленей ассимилировался с завезенными оленями и перестал существовать в первозданном виде.

Ранее удавалось получить лишь косвенные признаки присутствия новоземельского оленя на этой территории. По словам заместителя директора по научной работе нацпарка «Русская Арктика» Иван Мизина, животных удалось сфотографировать в районе мыса Желания через иллюминатор вертолета.

«При анализе снимка увидели, что это три молодые самки необычной светлой окраски, ранее не отмеченные в национальном парке. Такой окрас и форма тела свойственны по описаниям для так называемых аборигенных новоземельских оленей, чье существование до сих пор обсуждается учеными», — рассказал Мизин.

Новоземельский северный олень занесен в Красную книгу России. На территории «Русской Арктики» живут небольшие стада этих животных по десять особей.

Ранее фотограф Дмитрий Кох снял белых медведей на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море, его работа заняла первое место в конкурсе «Дикая природа России» от журнала National Geographic в категории «Городские джунгли». Все снимки россиянин сделал с помощью квадрокоптера.