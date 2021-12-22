Российский фотограф заснял белых медведей на заброшенной метеостанции

Фотограф Дмитрий Кох заснял белых медведей на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море, его работа заняла первое место в конкурсе «Дикая природа России» от журнала National Geographic в категории «Городские джунгли», сообщает информационное агентство «Амител».

Все снимки россиянин сделал с помощью квадрокоптера. Свое творение Кох назвал «Дачный сезон».

Метеостанция, на которой позировали косолапые, находится в отчуждении около 30 лет. В конце 1980-х там было всего несколько человек, в 1992 году стало известно о закрытии объекта.

Ранее в вахтовом поселке Харасавэй на Ямале белый медвежонок постучался в окно к людям. На появившихся в сети кадрах видно, как медведь попытался проникнуть в один из домов через окно. Животное привстало на задние лапы и прильнуло к окну. В этот момент к окну в доме подошел человек и попытался отпугнуть медвежонка и прогнать.