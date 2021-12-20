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69-я параллель

Пришедшего к людям белого медвежонка на Ямале сняли на видео

На Ямале белый медвежонок постучался в окно к людям и попал на видео

В вахтовом поселке Харасавэй на Ямале белый медвежонок постучался в окно к людям. Инцидент сняли на видео, его публикует Instagram-аккунт svodka89.

На кадры попал момент, когда медведь попытался проникнуть в один из домов через окно. Животное привстало на задние лапы и прильнуло к окну. В этот момент к окну в доме подошел человек и попытался отпугнуть медвежонка и прогнать.

Под постом россияне оставили многочисленные комментарии и пожалели медведя, предполагая, что он пришел за едой, но не добился желаемого. «Маленький кушать хочет», «На чай зашел», «Да всех мы их подкармливаем и песцов и лис, хотя нельзя, ну как тут откажешь» — написали пользователи.

Ранее ученые заявили, что частые визиты белых медведей к оленеводам на Ямале могут быть связаны с наступлением глобального потепления. Исследователи также допускают, что животным не хватает корма на привычных территориях. Как глобальное потепление влияет на ландшафт и биологическое разнообразие видов на Ямале, ученым еще предстоит выяснить.

Анна Филипенко
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