В России уникальное краснокнижное животное вышло перекусить к нефтебазе и попало на видео

В якутском поселке Чокурдах овцебык вышел к нефтебазе и попал на видео

В поселке Чокурдах в Якутии уникальное краснокнижное животное овцебык вышло перекусить к нефтебазе и попало на видео. Его публикует Telegram-канал «Улус.Медиа».

На кадрах видно, как овцебык щиплет травку у нефтебазы. Он не обращает внимания на человека, снимающего видео, и смотрит по сторонам.

«Я был на смене, и примерно в семь часов утра охранник Прасковья сказала, что увидела овцебыка. Я увидел его и решил заснять», — сказал очевидец.

В августе овцебык вышел к людям в Булунском районе Якутии. На опубликованных в сети кадрах видно огромное животное, которое подошло к телеге, стоящей в поле. На овцебыка обратила внимание собака — она беспрерывно лаяла на обитателя Ямала, однако тот не обращал на это внимания.