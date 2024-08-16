Пришедшее к российскому селу уникальное животное сняли на видео

В Булунском районе Якутии сняли на видео пришедшего к селу овцебыка

В Булунском районе Якутии уникальное животное — овцебык — вышло к людям. Обитателя российской Арктики сняли на видео, его публикует Telegram-канал «Маяк Арктики».

На кадрах, снятых в селе Усть-Оленек, видно огромное животное, которое подошло к телеге, стоящей в поле. На овцебыка обратила внимание собака — она беспрерывно лает на обитателя Ямала, однако тот не обращает на это внимание.

В июне скачущее стадо овцебыков попало на видео в резервате «Терпей-Тумус» в Якутии. На опубликованных кадрах с вертолета видно, как животные на большой скорости скачут по холмам заповедника, не обращая внимания на воздушное судно.

До этого спасенная на Таймыре самка овцебыка устроила поединок с картонной коробкой, проиграла в ней и попала на видео.