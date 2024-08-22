В России выросли продажи электрокаров с пробегом

«Автостат»: продажи б/у электрокаров в России выросли на 10 процентов в июле

По итогам июля суммарные объемы продаж электрокаров с пробегом в России выросли на 10 процентов в сравнении с июньским показателем и достигли уровня в 1014 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, в июне россияне приобрели в общей сложности 925 б/у электрокаров. Таким образом, месячный прирост составил 89 штук. При этом в годовом выражении показатель не изменился, уточнили эксперты.

Лидерами российского вторичного рынка электрокаров по итогам второго летнего месяца стали японский бренд Nissan, американская марка Tesla и китайский производитель Zeekr. На их долю пришлось суммарно 66 процентов от всех продаж подобных транспортных средств. В июле подержанные электрокары Nissan купили 366 раз, Tesla — 186, а Zeekr — 116. Самой популярной моделью среди подобных машин сохранила за собой Nissan Leaf с результатом в 363 единицы, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на советы экспертов сервиса «СберАвто» рекомендовала россиянам измерять емкость аккумулятора перед покупкой подержанного электрокара. По словам аналитиков, от итогового объема будет зависеть запас хода подобного транспортного средства и перспектива замены батареи после приобретения. Кроме того, нелишним станет проверка года выпуска и срока гарантии на батарею.