Россиянам дали советы при покупке электрокара с пробегом

«Известия»: перед покупкой б/у электрокара нужно измерить емкость аккумулятора

Перед покупкой электрокара с пробегом важно измерить емкость аккумулятора, от этого будет зависеть запас хода подобного транспортного средства и перспектива замены батареи после приобретения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «СберАвто».

Еще один совет экспертов подразумевает проверку состояния электрокара на станции техобслуживания. При этом самостоятельно можно провести осмотр на наличие видимых повреждений, коррозии или следов утечек. Кроме того, перед покупкой россиянам доступна возможность проверить состояние проводов и соединений. Нелишним также будет проверить год выпуска и срок гарантии на батарею.

Для большей уверенности в качестве приобретаемого б/у электрокара, как отметили аналитики, можно запросить у продавца сервисную документацию, а также уточнить, проводились ли ремонтные работы или замена различных элементов корпуса или двигателя. При возможности, добавили эксперты, можно провести тест-драйв подлиннее. Однако это возможно только с разрешения продавца, резюмировали они.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что, по состоянию на начало июля 2024 года, в России находились в общей сложности 50,6 тысячи электромобилей. При этом, несмотря на прирост числа подобных транспортных средств, их доля от общего количества зарегистрированных в стране легковушек по-прежнему является небольшой и составляет 0,11 процента.