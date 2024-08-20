Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 20 августа 2024Экономика

Россиянам дали советы при покупке электрокара с пробегом

«Известия»: перед покупкой б/у электрокара нужно измерить емкость аккумулятора

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Перед покупкой электрокара с пробегом важно измерить емкость аккумулятора, от этого будет зависеть запас хода подобного транспортного средства и перспектива замены батареи после приобретения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «СберАвто».

Еще один совет экспертов подразумевает проверку состояния электрокара на станции техобслуживания. При этом самостоятельно можно провести осмотр на наличие видимых повреждений, коррозии или следов утечек. Кроме того, перед покупкой россиянам доступна возможность проверить состояние проводов и соединений. Нелишним также будет проверить год выпуска и срок гарантии на батарею.

Для большей уверенности в качестве приобретаемого б/у электрокара, как отметили аналитики, можно запросить у продавца сервисную документацию, а также уточнить, проводились ли ремонтные работы или замена различных элементов корпуса или двигателя. При возможности, добавили эксперты, можно провести тест-драйв подлиннее. Однако это возможно только с разрешения продавца, резюмировали они.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что, по состоянию на начало июля 2024 года, в России находились в общей сложности 50,6 тысячи электромобилей. При этом, несмотря на прирост числа подобных транспортных средств, их доля от общего количества зарегистрированных в стране легковушек по-прежнему является небольшой и составляет 0,11 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      Республиканцы испугались потерять влияние из-за Трампа

      В одном из регионов Украины зафиксировали превышение уровня хлора в десять раз

      Лукашенко позвали на форум стран без выхода к морю

      Туристка упала с шестого этажа отеля на популярном курорте Европы и не выжила

      В Европе не нашли противоречий в вступлении Украины в ЕС и атакой ВСУ на Курскую область

      На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

      Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

      Российский офицер рассказал об участвующих в атаках на Курскую область наемниках

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше