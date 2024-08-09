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13:39, 9 августа 2024Экономика

Раскрыто количество электромобилей в России

«Автостат»: в России числится более 50 тысяч электромобилей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По состоянию на начало июля 2024 года в России числилось в общей сложности 50,6 тысячи электромобилей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Несмотря на рост числа автокаров, доля подобных транспортных средств составляет лишь 0,11 процента от общего количества зарегистрированных в стране легковых автомобилей. Наибольшее представительство в России у электромобилей японского бренда Nissan — чуть больше 30 процентов, или 15,5 тысячи единиц.

На втором месте в рейтинге расположился китайский Zeekr (16 процентов, 8,1 тысячи штук). Тройку лидеров замкнул американский бренд Tesla, принадлежащий предпринимателю Илону Маску. Подобных электрокаров в стране, по состоянию на начало июля, числилось 6,4 тысячи единиц. В топ-5 также вошли немецкий Volkswagen (3,3 тысячи единиц) и российский Evolute (2,9 тысячи).

Ранее агентство «Автостат» сообщило о росте спроса россиян на подержанные электромобили. По итогам первой половины 2024 года продажи подобных видов транспортных средств в стране увеличились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 5164 единицы. При этом почти 60 процентов реализации пришлось на марки Nissan и Tesla.

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